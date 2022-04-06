Генштаб: окупанти втратили контроль над населеним пунктом на Херсонщині. Продовжується підготовка до наступу на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України у зведенні станом на 18:00, пише УНН.
Деталі
Так, за даними Генштабу, наразі російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.
Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку, зазначають в ЗСУ. Також ворог намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.
Згідно зі зведенням, у росіян завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.
Наразі триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ на територію України. Зокрема, повідомляється шо ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки білорусь до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу .
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника у ЗСУ не виявили. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.
Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.
За даними Генштабу, для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (рф) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).
На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення.
Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.
Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.
В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав, зазначають у ГШ.
Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію, сказано в зведенні.
На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле. В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка, повідомив Генштаб.
Нагадаємо
За даними Генштабу, станом на ранок 6 квітня втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,6 тис. осіб, 684 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.