Генштаб: оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС, украинская армия заставила их отойти
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Продолжаются сто сорок первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Восточном направлении нашего государства. О ситуации на фронте подробнее сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00, пишет УНН.
Цитата
«На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное. Нанес авиационные удары неподалеку от Петровки. Вел воздушную разведку с оперативно-тактическими БПлА “Орлан-10” вблизи Василенково и Шевченково», - сообщили в Генштабе.
Детали
Как отмечено в сводке, на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков.
Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька украинские воины успешно отбили, сообщили в сводке.
«На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку с целью поиска слабых мест в обороне наших войск», – рассказали в Генштабе.
Сообщается, что враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорья, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.
«Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить», - говорится в сводке.
Сообщается также, что на Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции артиллерией в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.
В ГШ заявили, что на Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлевки, Березнеговатого, Белой Криницы, Ольгиного, Ивановки, Князивки, Червоного Яра и других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.
Также отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника и дальше блокирует северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.
«Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий», - отметили в сводке ГШ.
Напомним
По информации Генштаба, по состоянию на утро 14 июля с начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 870 оккупантов.