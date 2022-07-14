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Генштаб: окупанти намагались захопити Вуглегірську ТЕС, українська армія змусила їх відійти

Генштаб: окупанти намагались захопити Вуглегірську ТЕС, українська армія змусила їх відійти

Київ • УНН

 • 93309 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Триває сто сорок перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, ворог продовжує зосереджувати зусилля на Східному напрямку нашої держави. Про ситуації на фронті детальніше повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

«На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового», - повідомили в Генштабі.

Деталі

Як зазначено в зведенні, на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька українські воїни успішно відбили, повідомили у зведенні.

«На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ», - розповіли в Генштабі.

Повідомляється, що ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

«Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити», - йдеться у зведенні.

Повідомляється також, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Обстрілював наші позиції із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.

У ГШ заявили, що на Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

Також зазначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника і далі блокує північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.

«Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій», - зазначили у зведенні ГШ.

Нагадаємо

За інформацією Генштабу, станом на ранок 14 липня з початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 870 окупантів.

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