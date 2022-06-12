Генштаб: оккупанты пытались вести наступление в направлении Николаевки

Детали

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах республики беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжено воздействие повышенного уровня террористической угрозы.

Противник продолжает огневое влияние из минометов по позициям Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Для сковывания действий сил обороны оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеет. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Украинские воины отразили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населённого пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Коварно обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанне, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения.

На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За минувшие сутки потери противника составили десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин, семь БпЛА, более десяти единиц автомобильной техники и до ста пятидесяти человек живой силы.

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