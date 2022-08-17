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Генштаб: оккупанты дистанционно минируют местность возле Лебяжьего

Киев • УНН

 • 139187 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БпЛА. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб: оккупанты дистанционно минируют местность возле Лебяжьего

Детали

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории республики беларусь, российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БпЛА. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.

Нанес авиаудары у Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются.

Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Долгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекамянского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, из танков и артиллерии разных типов, обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.

Враг наносил авиаударов в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцевка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополье и Новоандреевка.

Нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.

Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Оккупанты нанесли авиационных ударов и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Украинские воины изрядно проредили порядки русских захватчиков и заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.

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