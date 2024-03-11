Генштаб о ситуации на фронте: оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной
Киев • УНН
В течение дня произошло 54 боевых столкновения между украинскими и российскими войсками, при этом россия нанесла 6 ракетных ударов, 87 авиаударов и 32 удара из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.
В Генеральном штабе заявили, что в течение суток произошло 54 боевых столкновения, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, передает УНН со ссылкой на вечернюю сводку.
Детали
По данным Генштаба, противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 54 боевых столкновения", - говорится в сообщении.
Добавим
В общем враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры, добавили в Генштабе.
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