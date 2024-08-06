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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 15:17  •  9794 просмотра

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За сутки произошло 85 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, а на Торецком оккупанты увеличили количество штурмовых действий до 13.

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Порозок, Бобиловка, Катериновка, Студенок, Бачевск, Белая Береза, Мезеновка, Волфино, Искриковщина, Басовка, Мирополье, Карповичи, Гремяч и Бучки. К тому же россияне нанесли авиаудар по Писаревке.

В то же время, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, противник нанес два авиаудара с использованием трех КАБов. Целился в районы населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Также россияне ударили ракетой "Искандер-М" по городу Харьков", - говорится в сводке.

Кроме того, на Харьковском направлении осуществили две атаки вблизи Липцов и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения. Враг наступал в сторону Синьковки и Колесниковки. Сейчас одна атака продолжается. Также оккупанты ударили 18 НАРами в район Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия 15 раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Торского, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Двенадцать боев завершены, три - продолжаются. Здесь россияне бомбили тремя КАБами территории неподалеку Боровой.

На Северском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг наступал вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Ивано-Дарьевки. Сейчас идут три боя возле Белогоровки и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий неподалеку Часового Яра и Ивановского. Силы обороны отбили четыре атаки, еще одна - продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 13 - наступали возле Нью-Йорка, Торецка и Северного. Десять боев завершены, еще три - продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли 20 авиаударов, сбросив 26 КАБов, по Клебан-Быку, Катериновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Александровка, Калиновое, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 14 атак, восемь боестолкновений - продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

Также враг нанес 11 авиаударов по Александрополю, Новогродовке, Николаевке, Журавке, Скучном и Михайловке.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Гуляйпольском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 12 НАРами в район населенного пункта Железнодорожное.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя позиции наших войск. 

"На других направлениях фронта ситуация без особых изменений", - говорится в сводке.

Генштаб про ситуацію на фронті: третина з боїв за добу відбулась на Покровському напрямку6 августа 2024, 05:56 • 23162 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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