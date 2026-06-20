Генштаб назвал самые горячие направления фронта: с начала суток произошло 66 боев

С начала суток 20 июня на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где оккупанты совершили 16 атак. Также активные боевые действия продолжаются на Лиманском, Славянском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

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На Южно-Слобожанском направлении россияне четыре раза пытались прорвать украинскую оборону, на Купянском – провели три штурма. В то же время на Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий враг не осуществлял.

Кроме того, российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей. В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают изматывать противника вдоль всей линии фронта и в его тылу.

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