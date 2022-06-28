Генштаб: наши защитники решительно остановили попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое – Долина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое — Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления на направлении Изюм — Славянск.
“Осуществил обстрелы позиций наших войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое — Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад”, — говорится в сообщении.
Напомним
Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем — вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.