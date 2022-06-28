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Генштаб: наши защитники решительно остановили попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое – Долина

Киев • УНН

 • 196862 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое — Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступления на направлении Изюм — Славянск.

“Осуществил обстрелы позиций наших войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое — Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад”, — говорится в сообщении.

Напомним

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем — вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

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