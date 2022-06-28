Генштаб: наші захисники рішуче зупинили спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина

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На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке — Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ.

“Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке — Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка — Спірне, в подальшому — вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.