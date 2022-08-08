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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на Волынском и Полесском направлениях отмечается наращивание системы ПВО

Генштаб: на Волынском и Полесском направлениях отмечается наращивание системы ПВО

Киев • УНН

 • 155141 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.

Нанес авиационных ударов неподалеку от Гусаровки и Верхнего Салтова. Активно вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекамянского. Уже традиционно понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.

Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Маринки и Юрьевки.

Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Симферополь. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступательные действия в направлениях Марии и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.

На Южнобугском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА.

Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.

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