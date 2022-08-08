Генштаб: на Волынском и Полесском направлениях отмечается наращивание системы ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.
Нанес авиационных ударов неподалеку от Гусаровки и Верхнего Салтова. Активно вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.
На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.
На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.
С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекамянского. Уже традиционно понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.
Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.
Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Маринки и Юрьевки.
Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Симферополь. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступательные действия в направлениях Марии и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.
На Южнобугском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА.
Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.
В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и элементам инфраструктуры на всей территории Украины.
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