Генштаб: на четырех направлениях состоялось 17 боевых столкновений, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку

Детали

Как сообщили в Генштабе, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.