Генштаб: на четырех направлениях состоялось 17 боевых столкновений, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В течение суток на четырех основных направлениях состоялось 17 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.