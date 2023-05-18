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13 марта, 19:26 • 50751 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105820 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108274 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108394 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96450 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110564 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на четырех направлениях состоялось 17 боевых столкновений, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку

Киев • УНН

 • 630826 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В течение суток на четырех основных направлениях состоялось 17 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 100 человек, 3773 танков и сотен единиц военной техники.

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