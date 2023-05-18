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Генштаб: на чотирьох напрямках відбулось 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку

Київ • УНН

 • 630829 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Протягом доби на очтирьох основних напрямках відбулось 17 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 201 100 осіб, 3773 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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