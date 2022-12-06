Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 92 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 92 200 человек, 2929 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 06.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 92 200 (+510) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2929 (+5) ед.,
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- боевых бронированных машин ‒ 5905 (+5) ед.,
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- артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.,
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- РСЗО – 395 (+0) ед.,
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- средств ПВО ‒ 211 (+0) ед.,
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- самолетов – 281 (+0) ед.,
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- вертолетов – 264 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5),
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- крылатых ракет ‒ 592 (+61),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4505 (+8) ед.,
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону.