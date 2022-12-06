Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 92 тысячи

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 92 200 человек, 2929 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.