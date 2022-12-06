Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 92 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 92 200 осіб, 2929 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 06.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2929 (+5) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од.,
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- артилерійських систем – 1915 (+1) од.,
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- РСЗВ – 395 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 211 (+0) од.,
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- літаків – 281 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 264 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5),
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- крилатих ракет ‒ 592 (+61),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Доповнення
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону.