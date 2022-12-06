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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26063 перегляди

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Генштаб: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону

Генштаб: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону

Київ • УНН

 • 593513 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася двісті вісімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

За минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сеньківка, Соснівка Чергігівської області та Гомелівське, Манухівка, Олександрівка, Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами бойової авіації у районах населених пунктів Спірне, Кам’янка, Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника.

Цитата

"Щиро вітаємо усіх військовослужбовців та працівників Збройних Сил України з професійним святом! Дякуємо Вам за жертовну службу та оборону Вітчизни!", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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