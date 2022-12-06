Генштаб: на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону

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"Слава Украине. Начались двести восемьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сил обороны Украины осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на временно захваченных и оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Верхнекамянское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и “Калибр”. Всего более 60 ракет оккупантов уничтожено подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Чергиговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенным пунктам, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спирное, Камянка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов свыше 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности, населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

Цитата

"Искренне поздравляем всех военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Благодарим Вас за жертвенную службу и оборону Отечества", - говорится в сообщении Генштаба.