Генштаб: на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону

ukru
19:57 • 7763 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 11953 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 70559 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127255 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 131929 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109680 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103790 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90374 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111004 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136164 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 31309 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 38974 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 81681 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 35599 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 75238 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228183 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258701 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196953 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202318 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237653 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 7813 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 81681 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116623 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119084 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126594 просмотра
Актуальное
Генштаб: на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону

Генштаб: на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону

Киев • УНН

 • 593513 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населенного пункта Котляровка, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине. Начались двести восемьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сил обороны Украины осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на временно захваченных и оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Детали

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Верхнекамянское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и “Калибр”. Всего более 60 ракет оккупантов уничтожено подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Чергиговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенным пунктам, в частности Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спирное, Камянка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов свыше 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности, населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

Цитата

"Искренне поздравляем всех военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Благодарим Вас за жертвенную службу и оборону Отечества", - говорится в сообщении Генштаба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы