Генштаб: горячее всего на Покровском направлении, враг штурмовал вблизи острова Козацкий

С начала текущих суток на фронте произошло 64 боя, большинство - 29 - на Покровском направлении, где восемь боестолкновений продолжаются, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 января, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 64. Оккупанты продолжают применять авиацию и осуществлять атаки на востоке и юге нашей страны, а также в Курской области рф. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Михальчина-Слобода и Мхи Черниговской области; Уланово, Пономаренки, Стариково и Поповка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

Один вражеский штурм отбили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении.

Два штурмовых действия захватчиков остановили наши защитники вблизи Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Надежды, Новоегоровки, Макеевки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор. Также авиация противника нанесла удары КАБами по Зеленому Гаю, Дробышеву и Зеленой Долине.

На Сиверском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, получили отпор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек, сейчас продолжаются три боестолкновения. Под ударами авиабомб захватчиков оказались Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк, Крымское и Озаряновка. Также враг сбросил авиабомбы на Константиновку и Катериновку.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Первое Мая, Троянда и Покровск.

На Новопавловском направлении остановлено два штурмовых действия противника, еще три штурма продолжаются до сих пор, захватчики пытаются идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного. Авиаударам подверглись Константинополь и Новополь.

На Приднепровском направлении в районе острова Козацкий противник сегодня один раз безрезультатно штурмовал позиции наших защитников.

"Трижды захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБ на территории россии", - говорится в сводке.

На остальных направлениях, как сообщается, особых изменений в обстановке не произошло.

Генштаб: 189 боев за сутки, почти половина - на Покровском направлении