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Генштаб: найгарячіше на Покровському напрямку, ворог штурмував поблизу острова Козацький

Київ • УНН

 • 31314 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби відбулося 64 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 29 боїв. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію на сході та півдні України.

З початку поточної доби на фронті сталося 64 бої, більшість - 29 - на Покровському напрямку, де вісім боєзіткнень тривають, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 20 січня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 64. Окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати атаки на сході та півдні нашої країни, а також у Курській області рф. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідні заходи для недопущення прориву оборони

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з рф. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Михальчина-Слобода та Мхи Чернігівської області; Уланове, Пономаренки, Старікове та Попівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.

Дві штурмові дії загарбників зупинили наші захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Надії, Новоєгорівки, Макіївки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких одне триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів КАБами по Зеленому Гаю, Дробишеву та Зеленій Долині.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок, наразі тривають три боєзіткнення. Під ударами авіабомб загарбників опинились Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк, Кримське та Озарянівка. Також ворог скинув авіабомби на Костянтинівку та Катеринівку.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, вісім боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Перше Травня, Троянда та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника, ще три штурми продовжуються до цього часу, загарбники намагаються йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного. Авіаударів зазнали Костянтинопіль та Новопіль.

На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні один раз безрезультатно штурмував позиції наших оборонців.

"Тричі загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБ на території росії", - ідеться у зведенні.

На решті напрямків, як повідомляється, особливих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб: 189 боїв за добу, майже половина - на Покровському напрямку20.01.25, 08:19 • 31646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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