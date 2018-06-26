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Генсек Совета Европы написал письмо Гройсману из-за ромов

Генсек Совета Европы написал письмо Гройсману из-за ромов

Киев  •  УНН

 • 10014 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Совет Европы призывает Украину должным образом расследовать нападения на ромов и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой украинская власть должна обеспечить безопасность нацменьшинствам, проживающих на ее территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо Генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Одним из основных положений Конвенции по правам человека есть право на жизнь и запрет бесчеловечного и унижающего обращения, пому я ожидаю, что украинская власть проведет необходимое расследование, быстро прозрачно и эффективно, а также привлечет всех виновных к ответственности", - говорится в письме .

По его словам, Совета Европы также известно, что украинская полиция зная о спланированных нападения радикалов на ромов, решила не вмешиваться.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграци ромского национального меньшинства в украинское общество.

Сегодня утром, правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на цыганский табор во Львове.

Напомним, двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении на лагерь ромов в Львове суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, состоится судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал УНН, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.

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