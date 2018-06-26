Генсек Совета Европы написал письмо Гройсману из-за ромов

"Одним из основных положений Конвенции по правам человека есть право на жизнь и запрет бесчеловечного и унижающего обращения, пому я ожидаю, что украинская власть проведет необходимое расследование, быстро прозрачно и эффективно, а также привлечет всех виновных к ответственности", - говорится в письме .



По его словам, Совета Европы также известно, что украинская полиция зная о спланированных нападения радикалов на ромов, решила не вмешиваться.



Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграци ромского национального меньшинства в украинское общество.



Сегодня утром, правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на цыганский табор во Львове.



Напомним, двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении на лагерь ромов в Львове суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, состоится судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал УНН, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.