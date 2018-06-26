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Генсек Ради Європи написав листа Гройсману через ромів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Рада Європи закликає Україну належним чином розслідувати напади на ромів та дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, згідно з якою українська влада  має забезпечити безпеку нацменшинам, які проживають на її території. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда до Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

"Одним з основних положен Конвенції з прав людини є право на життя та заборона нелюдського і принизливого поводження, пому я очікую, що українська влада проведе необхідне розслідування, швидкоЮ прозоро та ефективно, а також притягне усіх винних до відповідальності", - сказано у листі.

За його словами, Ради Європи також відомо, що українська поліція знаючи про сплановані напади радикалів на ромів, вирішила не втручатися.

Генсек наголосив, що Рада Європи готова до подальшої співпраці з українською владою щодо імплементації Стратегії інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство.

Сьогодні ранком, правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на ромський табір у Львові.

Нагадаємо, двом неповнолітнім підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні, 26 червня, відбудеться судове засідання, під час якого суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Як повідомляв УНН, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.

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