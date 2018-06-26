Генсек Ради Європи написав листа Гройсману через ромів

"Одним з основних положен Конвенції з прав людини є право на життя та заборона нелюдського і принизливого поводження, пому я очікую, що українська влада проведе необхідне розслідування, швидкоЮ прозоро та ефективно, а також притягне усіх винних до відповідальності", - сказано у листі.



За його словами, Ради Європи також відомо, що українська поліція знаючи про сплановані напади радикалів на ромів, вирішила не втручатися.



Генсек наголосив, що Рада Європи готова до подальшої співпраці з українською владою щодо імплементації Стратегії інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство.



Сьогодні ранком, правоохоронці повідомили про підозру організатору нападу на ромський табір у Львові.



Нагадаємо, двом неповнолітнім підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні, 26 червня, відбудеться судове засідання, під час якого суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Як повідомляв УНН, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.