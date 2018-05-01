Генсек ООН осудил теракты в Афганистане и требует наказать виновных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил серию терактов в Афганистане, жертвами которых в понедельник стали десятки людей. Как сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации, он “возмущен серией террористических нападений” и выражает соболезнования семьям жертв, передает УНН.
“Нападения в Кабуле и Кандагаре вызвали множество жертв среди мирных жителей, спасателей и школьников. Умышленное нападение на журналистов в очередной раз подчеркивает риски, с которыми сталкиваются журналисты в своей повседневной работе. Ответственные за подобные нападения должны быть быстро привлечены к правосудию”, — говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Как сообщал УНН, из-за теракта в Кабуле количество погибших журналистов возросло до 9 человек. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter сопредседатель Европейского совета внешних отношений Карл Бильдт.