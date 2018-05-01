Генсек ООН засудив теракти в Афганістані і вимагає покарати винних
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив серію терактів в Афганістані, жертвами яких в понеділок стали десятки людей. Як повідомили в канцелярії адміністративного глави всесвітньої організації, він “обурений серією терористичних нападів” і висловлює співчуття сім’ям жертв, передає УНН.
“Напади в Кабулі і Кандагарі спричинили безліч жертв серед мирних жителів, рятувальників і школярів. Навмисне напад на журналістів в черговий раз підкреслює ризики, з якими стикаються журналісти в своїй повсякденній роботі. Відповідальні за подібні напади повинні бути швидко залучені до правосуддя”, — йдеться в письмовій заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка.
Як повідомляв УНН, через теракт у Кабулі кількість загиблих журналістів зросла до 9 осіб. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter співголова Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт.