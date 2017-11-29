Генсек ООН осудил новый запуск ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последний запуск северокорейской баллистической ракеты”, — говорится в сообщении.
Также указано, что он призвал Пхеньян “воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов”.
Также на запуск КНДР баллистической ракеты отреагировали в НАТО и ЕС.
В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Северной Кореи “очередным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, которое подрывает региональную и международную безопасность”.
А официальный представитель главы европейской дипломатии Федерика Могерини охарактеризовала пуск ракеты как “еще одну серьезную провокацию” и “неприемлемое нарушение международных обязательств” КНДР.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что в свете новых ракетных испытаний Северной Кореи “важнее, чем когда-либо прежде, вместе противостоять угрозе международной безопасности со стороны Пхеньяна”.
Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.