Генсек ООН засудив новий запуск ракети КНДР

“Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останній запуск північнокорейської балістичної ракети”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що він закликав Пхеньян “утриматися від подальших дестабілізуючих кроків”.

Також на запуск КНДР балістичної ракети відреагували у НАТО та ЕС.

Зокрема, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав дії Північної Кореї “черговим порушенням численних резолюцій Радбезу ООН, яке підриває регіональну і міжнародну безпеку”.

А офіційний представник глави європейської дипломатії Федеріка Могеріні охарактеризувала пуск ракети як “ще одну серйозну провокацію” і “неприйнятне порушення міжнародних зобов’язань” КНДР.

Канцлер ФРН Ангела Меркель підкреслила, що в світлі нових ракетних випробувань Північної Кореї “важливіше, ніж будь-коли раніше, разом протистояти загрозі міжнародній безпеці з боку Пхеньяна”.

Як повідомляв УНН, КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.