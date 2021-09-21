9 сентября университет ООН опубликовал исследование, в котором говорится, что рекордные по своим масштабам катастрофы произошли в результате действий или бездействия человека. Авторы проанализировали 10 крупнейших катаклизмов и катастроф за последние два года, в том числе лесные пожары в Амазонии, аномальной жары в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон “амфа” и заморозки в Техасе. Они пришли к выводу, что к стихийным бедствиям привели три основных фактора: антропогенные выбросы парниковых газов; недостаточное управления рисками стихийных бедствий и недооценка экологических угроз при принятии важных решений.
Генсек ООН предостерег, что потепление климата на более чем 1,5 градуса будет катастрофой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой. Соответственно, страны "большой двадцатки" должны сократить выбросы парниковых газов. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по вопросам климата, передает УНН.
Цитата
“Мир движется к катастрофе — потепление на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, как все ранее договорились ограничить, — сказал Гутерриш. — Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, нам необходимо на 45% сократить выбросы до 2030 года, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия”.
Детали
Вместо этого, отметил генсек, страны движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.
“(Необходимо) выделять ежегодно 100 млрд долларов на мероприятия в сфере климата в развивающихся странах”, — сказал он.
По мнению Гутерриша, необходимые действия со стороны “Группы двадцати” (G20). “На эти страны приходится 80% выбросов парниковых газов, сегодня на форуме был консенсус относительно того, что следующая встреча” двадцатки “будет крайне важна для достижения успеха Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата”, — сказал генсек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменений климата
Почему это важно
10 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала доклад о глобальном потеплении. Ученые зафиксировали более быструю и интенсивную смену климата во всех регионах и всей климатической системы на планете. Изменение климата вызвана деятельностью человека, говорится в докладе. Эксперты считают, что человечество способно ограничить его масштабы, существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ.