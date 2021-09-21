Генсек ООН застеріг, що потепління клімату на понад 1,5 градуса буде катастрофою

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“Світ рухається до катастрофи — потепління на 2,7 градуса замість 1,5 градуса, як всі раніше домовилися обмежити, — сказав Гутерріш. — Наука каже, що будь-який потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою. Для того, щоб обмежити підвищення температури на 1,5 градуса, нам необхідно на 45% скоротити викиди до 2030 року, тоді вийде досягти вуглецевої нейтральності до середини сторіччя”.

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Замість цього, зазначив генсекретар, країни рухаються до збільшення до 2030 року викидів парникових газів на 16% в порівнянні з рівнями 2010 року.

“(Необхідно) виділяти щорічно 100 млрд доларів на заходи у сфері клімату в країнах, що розвиваються”, — сказав він.

На думку Гутерріша, необхідні дії з боку “Групи двадцяти” (G20). “На ці країни припадає 80% викидів парникових газів, сьогодні на форумі був консенсус щодо того, що наступна зустріч „двадцятки“ буде вкрай важлива для досягнення успіху Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату”, — сказав генсекретар.

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Чому це важливо

10 серпня Міжурядова група експертів зі зміни клімату при ООН опублікувала доповідь про глобальне потепління. Вчені зафіксували більш швидку і інтенсивну зміну клімату в усіх регіонах і всієї кліматичної системи на планеті. Зміна клімату викликана діяльністю людини, мовиться в доповіді. Експерти вважають, що людство здатне обмежити його масштаби, істотно скоротивши викиди в атмосферу шкідливих речовин.

9 вересня університет ООН опублікував дослідження, в якому говориться, що рекордні за своїми масштабами катастрофи відбулися в результаті дій або бездіяльності людини. Автори проаналізували 10 найбільших катаклізмів і катастроф за останні два роки, в тому числі лісові пожежі в Амазонії, аномальну спеку в Арктиці, повінь у В’єтнамі, циклон “амфа” і заморозки в Техасі. Вони прийшли до висновків, що до стихійних лих привели три основні чинники: антропогенні викиди парникових газів; недостатнє управління ризиками стихійних лих і недооцінка екологічних загроз при прийнятті важливих рішень.