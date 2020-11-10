Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах

“Гутерриш поздравляет (Джозефа) Байдена и (Камалу) Харрис. Партнерство между ООН-США является “важнейшим столпом”, — говорится в заявлении.

“Генеральный секретарь приветствует американский народ с активным проявлением демократии в ходе выборов в его стране, состоявшихся на прошлой неделе”, — говорится в заявлении, опубликованном от имени Антониу Гутерриша.

“Партнерство между Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций является важнейшим столпом международного сотрудничества, необходимого для решения драматических проблем, с которыми сталкивается современный мир”, — продолжил Гутерриш.

В свою очередь, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир отметил в Twitter, что Байден “имеет давнюю историю поддержки ООН”, а избрание Харрис стало “вехой на пути к гендерному равенству”.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения. Между тем штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом США.