Меркель на конференції прокоментувала перемогу Байдена на виборах у США

“Весь світ з особливим інтересом стежить кожні чотири роки за президентськими виборами в США”, — сказала вона. “Американські громадяни зробили свій вибір. Я сердечно вітаю Джозефа Байдена з обранням 46-м президентом США”, — зазначила Меркель. “Джозеф Байден принесе свій багаторічний досвід у внутрішній і зовнішній політиці. Він добре знає Німеччину і Європу”, — заявила канцлерка і зазначила, що пам’ятає особисті зустрічі і переговори з ним. Меркель також привітала Камалу Харріс з обранням віце-президенткою, висловивши думку, що та може стати “прикладом можливостей в Америці”. “Я буду рада з нею познайомитися”, — зазначила вона.

“Сполучені Штати Америки і Німеччина як частина ЄС повинні бути разом, щоб подолати великі виклики нашого часу, пліч-о-пліч боротися з серйозним випробуванням пандемією коронавірусу, глобальним потеплінням і його наслідками, тероризмом, пліч-о-пліч — за вільну світову економіку і торгівлю”, — сказала Меркель.

Канцлерка висловила переконання в тому, що США залишаться найважливішим союзником Німеччини і Європи. “Ми, німці і європейці, знаємо, що в рамках цього партнерства (з США) в XXI столітті повинні взяти на себе взяти більше відповідальності. Америка була і залишиться нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас — і по праву — більше власних зусиль для забезпечення нашої безпеки і просування наших переконань у світі”, — сказала вона. “Ми союзники по НАТО і поділяємо основні цінності і інтереси”, — підкреслила глава уряду ФРН.

Меркель нагадала, що Німеччина в понеділок відзначає знаменну дату — 9 листопада 1989 року відбулося падіння Берлінського муру. “Буквально декілька тижнів тому — 3 жовтня — ми святкували 30-ту річницю об’єднання Німеччини. Це було б неможливо без довіри в тому числі американців”, — вважає канцлер. “Я буду завжди за це вдячна”, — додала вона.

“Ми, німці, безпосередньо спостерігали за тим, яку важливу роль відіграють США для свободи і демократії в світі. Ми безпосередньо дізналися, яке важливе значення має для Німеччини, Європи та світу німецько-американська дружба, трансатлантичне партнерство”, — заявила Меркель і назвала “загальним скарбом” дружбу між обома країнами. “Ми повинні продовжувати постійно над нею працювати і зводити разом нові покоління німців і американців, європейців і американців”, — вважає вона.

Заява Меркель на конференції в Берліні, 9 листопада 2020 року: