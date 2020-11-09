Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и высказала мнение, что ЕС и Соединенные Штаты должны вместе бороться с вызовами современного мира, прежде всего пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, пишет УНН.