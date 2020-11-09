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Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США

Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и высказала мнение, что ЕС и Соединенные Штаты должны вместе бороться с вызовами современного мира, прежде всего пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, пишет УНН.

“Весь мир с особым интересом следит каждые четыре года за президентскими выборами в США”, — сказала она. “Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США”, — отметила Меркель. “Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике. Он хорошо знает Германию и Европу”, — заявила канцлер и отметила, что помнит личные встречи и переговоры с ним. Меркель также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, выразив мнение, что та может стать “примером возможностей в Америке”. “Я буду рада с ней познакомиться”, — отметила она.

“Соединенные Штаты Америки и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени, бок о бок бороться с серьезным испытанием пандемией коронавируса, глобальным потеплением и его последствиями, терроризмом, бок о бок — за свободную мировую экономику и торговлю”, — сказала Меркель.

Канцлер выразила убеждение в том, что США останутся важнейшим союзником Германии и Европы. “Мы, немцы и европейцы, знаем, что в рамках этого партнерства (с США) в XXI веке должны взять на себя взять больше ответственности. Америка была и останется нашим важнейшим союзником, но она ожидает от нас — и по праву — больше собственных усилий для обеспечения нашей безопасности и продвижения наших убеждений в мире”, — сказала она. “Мы союзники по НАТО и разделяем основные ценности и интересы”, — подчеркнула глава правительства ФРГ.

Меркель напомнила, что Германия в понедельник отмечает знаменательную дату — 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена. “Буквально несколько недель назад — 3 октября — мы праздновали 30-летнюю годовщину объединения Германии. Это было бы невозможно без доверия в том числе американцев”, — считает канцлер. “Я буду всегда за это благодарна”, — добавила она.

“Мы, немцы, непосредственно наблюдали за тем, какую важную роль играют США для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно узнали, какое важное значение имеет для Германии, Европы и мира германо-американская дружба, трансатлантическое партнерство”, — заявила Меркель и назвала “общим сокровищем” дружбу между обеими странами. “Мы должны продолжать постоянно над ней работать и сводить вместе новые поколения немцев и американцев, европейцев и американцев”, — считает она.

Заявление Меркель на конференции в Берлине, 9 ноября 2020 года:

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