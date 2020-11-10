Генсек ООН привітав Байдена з перемогою на виборах

"Гутерріш вітає (Джозефа) Байдена і (Камалу) Харріс. Партнерство між ООН-США є "найважливішим стовпом", - йдеться у повідомленні.

“Генеральний секретар вітає американський народ з активним проявом демократії в ході виборів в його країні, що відбулися минулого тижня”, — йдеться в заяві, опублікованій від імені Антоніу Гутерріша.

“Партнерство між Сполученими Штатами і Організацією Об’єднаних Націй є найважливішим стовпом міжнародного співробітництва, необхідного для вирішення драматичних проблем, з якими стикається сучасний світ”, — продовжив Гутерріш.

Своєю чергою, голова Генеральної Асамблеї ООН Волкан Бозкір зазначив у Twitter, що Байден “має давню історію підтримки ООН”, а обрання Харріс стало “віхою на шляху до гендерної рівності”.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель на конференції прокоментувала перемогу Байдена на виборах у США.

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно — на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки. Тим часом штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом США.