Генсек ООН: авиаудар по школе в Сирии может быть "военным преступлением"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что воздушные удары по школе в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли 22 ребенка, можно считать военным преступлением. Он призвал немедленного расследования этот случай, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В заявлении ООН, опубликованном 27 октября, говорится, что генеральный секретарь был "шокирован сообщениями" об авиаударе по одной из школ в сирийской провинции Идлиб в результате чего погибли 28 человек, среди которых 22 ребенка.
"Если это было преднамеренным действием, это может быть приравнено к военному преступлению", - говорится в заявлении.
Ранее в четверг представитель МИД России Мария Захарова отвергли заявления правозащитников и западных дипломатов, Россия или Сирия осуществили этот авиаудар, назвав обвинения "ложью". "Российская Федерация не имеет ничего общего с этой страшной трагедии и с этим нападением", - отметила Захарова.
Ранее UNICEF - детский фонд ООН - сообщил, что в результате авиаудара была разрушена школа в городе Хас. По последним данным, погибли 22 учеников и 6 учителей.
Провинция Идлиб находится под контролем сил оппозиции. Телеканал Al-Jazeera сообщил, что сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека обвиняют в нападении на школу русскую или сирийскую авиацию. В официальном заявлении UNICEF форуме обвинений в адрес этих сторон.