Генсек ООН: авіаудар по школі у Сирії може бути “воєнним злочином”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що повітряні удари по школі у сирійській провінції Ідліб, у результаті яких загинули 22 дитини, можна вважати воєнним злочином. Він закликав негайного розслідування цей випадок, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
У заяві ООН, оприлюдненій 27 жовтня, мовиться, що генеральний секретар був “шокований повідомленнями” про авіаудар по одній зі шкіл у сирійській провінції Ідліб у результаті чого загинули 28 людей, серед яких 22 дитини.
“Якщо це було навмисною дією, це може бути прирівняне до воєнного злочину”, — мовиться у заяві.
Раніше у четвер представниця МЗС Росії Марія Захарова відкинули заяви правозахисників і західних дипломатів, що Росія чи Сирія здійснили цей авіаудар, назвавши звинувачення “брехнею”. “Російська Федерація не має нічого спільного з цієї страшної трагедії і з цим нападом”, — зазначила Захарова.
Раніше UNICEF — дитячий фонд ООН — повідомив, що у результаті авіаудару була зруйнована школа у місті Хас. За останніми даними, загинули 22 учнів і 6 вчителів.
Провінція Ідліб перебуває під контролем сил опозиції. Телеканал Al-Jazeera повідомив, що сирійський центр моніторингу дотримання прав людини звинувачує у нападі на школу російську чи сирійську авіацію. В офіційній заяві UNICEF немає звинувачень на адресу цих сторін.