Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования

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“Мы приветствуем более активные усилия ЕС в области обороны, но это не может заменить НАТО, не должно дублировать НАТО. Потому что у нас — один набор сил, у нас — ограниченные ресурсы”, — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал ЕС использовать системы боевых групп

Усилия ЕС по формированию собственных сил оперативного реагирования пробуксовывали более десяти лет, несмотря на создание в 2007 году системы боевых батальонных групп численностью в 1500 военнослужащих, которые, как напомнил агентство Reuters, никогда не использовались из-за споров о финансировании.

“Я имею в виду, что надо использовать их наилучшим образом. ЕС должен боевые группы в течение многих лет, но не разворачивал их”, — отметил генсек Североатлантического альянса.

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ФРГ выступает за консенсус в рамках ЕС

Комментарий Столтенберга стал ответом на очередной виток дискуссии на уровне министров обороны стран ЕС о возможности формирования собственных, независимых от США и НАТО, сил быстрого реагирования численностью не менее 5 тысяч человек. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила 2 ноября в Брдо под крана на северо-западе Словении, что речь идет о “коалиции желающих” пойти на этот шаг государств сообщества, которые стремятся объединить части своих вооруженных сил.

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По мнению немецкого министра, формирования подобных сил должно предшествовать общее решение всех стран ЕС. Данный шаг был бы возможен соответствии со статьей 44 Договора о Европейском Союзе. Согласно ей Европейский совет может поручить реализацию определенной миссии группе государств-членов с целью обеспечить защиту ценностей европейского сообщества. При этом ряд стран ЕС — такие, как Польша и Литва, — считают инициативу излишней с учетом существующих возможностей НАТО и опасаются возможного ослабления трансатлантического оборонного альянса.

НАТО сформировала Объединенную оперативную группу высокой готовности

Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году создали Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Решение было принято в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после российской аннексии украинского полуострова Крым. НАТО командуют VJTF по принципу ротации. Так, Польша возглавляла группу в 2020 году, Германия — в 2019-м, а Италия — в 2018-м. С начала января командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО перешло к Турции.