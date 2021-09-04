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Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования

Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования

Киев  •  УНН

 • 21431 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает планы ЕС по выработке единой оборонной политики, однако предостерег от создания любых сил быстрого реагирования, которые могут дублировать функции контингента альянса. Выдержки из интервью с Столтенбергом приводит в пятницу, 3 сентября, агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

“Мы приветствуем более активные усилия ЕС в области обороны, но это не может заменить НАТО, не должно дублировать НАТО. Потому что у нас — один набор сил, у нас — ограниченные ресурсы”, — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал ЕС использовать системы боевых групп

Усилия ЕС по формированию собственных сил оперативного реагирования пробуксовывали более десяти лет, несмотря на создание в 2007 году системы боевых батальонных групп численностью в 1500 военнослужащих, которые, как напомнил агентство Reuters, никогда не использовались из-за споров о финансировании.

“Я имею в виду, что надо использовать их наилучшим образом. ЕС должен боевые группы в течение многих лет, но не разворачивал их”, — отметил генсек Североатлантического альянса.

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ФРГ выступает за консенсус в рамках ЕС

Комментарий Столтенберга стал ответом на очередной виток дискуссии на уровне министров обороны стран ЕС о возможности формирования собственных, независимых от США и НАТО, сил быстрого реагирования численностью не менее 5 тысяч человек. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила 2 ноября в Брдо под крана на северо-западе Словении, что речь идет о “коалиции желающих” пойти на этот шаг государств сообщества, которые стремятся объединить части своих вооруженных сил.

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По мнению немецкого министра, формирования подобных сил должно предшествовать общее решение всех стран ЕС. Данный шаг был бы возможен соответствии со статьей 44 Договора о Европейском Союзе. Согласно ей Европейский совет может поручить реализацию определенной миссии группе государств-членов с целью обеспечить защиту ценностей европейского сообщества. При этом ряд стран ЕС — такие, как Польша и Литва, — считают инициативу излишней с учетом существующих возможностей НАТО и опасаются возможного ослабления трансатлантического оборонного альянса.

НАТО сформировала Объединенную оперативную группу высокой готовности

Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году создали Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Решение было принято в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после российской аннексии украинского полуострова Крым. НАТО командуют VJTF по принципу ротации. Так, Польша возглавляла группу в 2020 году, Германия — в 2019-м, а Италия — в 2018-м. С начала января командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности НАТО перешло к Турции.

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