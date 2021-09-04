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Генсек НАТО застеріг ЄС від створення сил швидкого реагування

Генсек НАТО застеріг ЄС від створення сил швидкого реагування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує плани ЄС щодо вироблення єдиної оборонної політики, однак застеріг від створення будь-яких сил швидкого реагування, які можуть дублювати функції контингенту альянсу. Витяги з інтерв'ю зі Столтенбергом наводить в п'ятницю, 3 вересня, агентство Reuters, передає УНН.

Цитата

"Ми вітаємо більш активні зусилля ЄС в галузі оборони, але це не може замінити НАТО, не повинно дублювати НАТО. Тому що у нас - один набір сил, у нас - обмежені ресурси", - підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО закликав ЄС використовувати системи бойових груп

Зусилля ЄС щодо формування власних сил оперативного реагування пробуксовували більше десяти років, незважаючи на створення в 2007 році системи бойових батальйонних груп чисельністю в 1500 військовослужбовців, які, як нагадало агентство Reuters, ніколи не використовувалися через суперечки про фінансування.

"Я маю на увазі, що треба використовувати їх найкращим чином. ЄС мав бойові групи протягом багатьох років, але не розгортав їх", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

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ФРН виступає за консенсус в рамках ЄС

Коментар Столтенберга став відповіддю на черговий виток дискусії на рівні міністрів оборони країн ЄС про можливість формування власних, незалежних від США і НАТО, сил швидкого реагування чисельністю не менше 5 тисяч осіб. Глава Міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила 2 листопада в Брдо під крана на північному заході Словенії, що мова йде про "коаліцію бажаючих" піти на цей крок держав співтовариства, які прагнуть об'єднати частини своїх збройних сил.

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На думку німецького міністра, формування подібних сил має передувати спільне рішення всіх країн ЄС. Даний крок був би можливий відповідно до статті 44 Договору про Європейський Союз. Відповідно до неї Європейська рада може доручити реалізацію певної місії групі держав-членів з метою забезпечити захист цінностей європейської спільноти. При цьому ряд країн ЄС - такі, як Польща і Литва, - вважають ініціативу зайвої з урахуванням існуючих можливостей НАТО і побоюються можливого ослаблення трансатлантичного оборонного альянсу.

НАТО сформувала Об'єднану оперативну групу високої готовності

Глави держав і урядів країн НАТО на саміті в Уельсі в 2014 році створили Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Рішення було прийнято в якості відповіді на змінилася обстановку в сфері безпеки після російської анексії українського півострова Крим. Члени НАТО командують VJTF за принципом ротації. Так, Польща очолювала групу в 2020 році, Німеччина - в 2019-м, а Італія - ​​в 2018-м. З початку січня командування Об'єднаної оперативною групою підвищеної готовності НАТО перейшло до Туреччини.

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