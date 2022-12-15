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Генри Кавилл сообщил, что больше не будет играть Супермена

Генри Кавилл сообщил, что больше не будет играть Супермена

Киев • УНН

 • 2379755 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Английский актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена в нескольких фильмах расширенной киновселенной DC, не вернется к этой роли в следующем проекте серии. Об этом заявил актер в своем Instagram-аккаунте, пишет УНН.

Цитата

«Я только что провел встречу с Джеймсом Анном и Питером Сафраном (новые руководители DC Studios–ред.) и у нас грустные новости для всех. Я все же не вернусь как Супермен. После того, как студия объявила о моем возвращении в октябре, эту новость сообщать нелегко, но такова жизнь. Я уважаю этот выбор. Джеймсу и Питеру придется построить всю вселенную, и я желаю им и всем, кто причастен к новой вселенной, удачи и счастья. Для тех, кто поддерживал меня многие годы. Мы можем немного поплакать, но потом мы должны помнить, что Супермен еще рядом. Все, за что он стоит, еще с нами, и пример, который он дает нам, тоже с нами. Моя очередь носить этот плащ подошла к концу, но то, что олицетворяет собой Супермен, никогда не исчезнет. Это были веселые времена, но надо двигаться вперед», – написал он.

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Публикация от Henry Cavill(@henrycavill)

Детали

Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран встретились с Генри Кавиллом и обсудили возможное сотрудничество в будущем над чем-то другим, предположительно предложив актеру другую роль. Ганн подтвердил это в своей соцсети: 

«У меня с Питером уже есть представление о будущем DC, чему мы рады. В начале года мы поделимся информацией о наших первых проектах. В наши планы входит Супермен. История будет сосредоточена на его первых годах, поэтому персонаж будет играть не Генри Кавил. Но мы имели отличную встречу с ним и мы обсудили ряд увлекательных возможностей для совместной работы в будущем», - написал он в Twitter

Более того, Ганн и Сафран встретились с Беном Аффлеком, обсудив потенциальное участие в киноселении DC как режиссера. Сейчас никаких договоренностей нет.

Дополнение

На ежегодном фестивале Disney D2311 сентября был представлен трейлер сиквела фильма "Очарованная", главную роль в котором исполнила Эми Адамс. Продолжение легендарного фильма выходит спустя 15 лет после оригинала.

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