Генрі Кавілл повідомив, що більше не гратиме Супермена

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«Я тільки що провів зустріч з Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном (нові керівники DC Studios – ред.) і у нас сумні новини для всіх. Я все ж не повернусь як Супермен. Після того, як студія оголосила про моє повернення в жовтні, цю новину повідомляти нелегко, але таке життя. Я поважаю цей вибір. Джеймсу та Пітеру доведеться побудувати цілий всесвіт, і я бажаю їм і всім, хто причетний до нового всесвіту, удачі та щастя. Для тих, хто підтримував мене протягом багатьох років. Ми можемо трохи поплакати, але потім ми повинні пам'ятати, що Супермен ще поруч. Усе, за що він стоїть, ще з нами, і приклад, який він подає нам, теж з нами. Моя черга носити цей плащ добігла кінця, але те, що уособлює собою Супермен, ніколи не зникне. Це були веселі часи, але треба рухатися вперед», - написав він.

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Деталі

Керівники DC Studios Джеймс Ганн та Пітер Сафран зустрілися з Генрі Кавіллом та обговорили можливу співпрацю в майбутньому над чимось іншим, імовірно, запропонувавши акторові іншу роль. Ганн підтвердив це у своїй соцмережі:



«У мене з Пітером вже є уявлення про майбутнє DC, чому ми раді. На початку року ми поділимося інформацією про наші перші проекти. До наших планів входить Супермен. Історія буде зосереджена на його перших роках, тому персонажа гратиме не Генрі Кавіл. Але ми мали чудову зустріч з ним і ми обговорили низку захоплюючих можливостей для спільної роботи в майбутньому», - написав він в Twitter.

Більше того, Ганн і Сафран зустрілися з Беном Аффлеком, обговоривши потенційну участь у кіноселені DC як режисера. На даний момент жодних домовленостей немає.

Доповнення

На щорічному фестивалі Disney D2311 вересня був представлений трейлер сіквела фільму "Зачарована", головну роль у якому виконала Емі Адамс. Продовження легендарного фільму виходить через 15 років після оригіналу.