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Генпрокурор заверил, что имущество "семьи Януковича" под арестом

Генпрокурор заверил, что имущество "семьи Януковича" под арестом

Киев • УНН

 • 9815 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что имущество, а именно средства и недвижимость, так называемой "семьи" экс-президента Виктора Януковича находится под арестом. Об этом сказал в интервью телеканалу "1 + 1" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Имущество семьи (В.Януковича - ред.) находится под арестом. Это и огромные и денежные средства, и недвижимость. Давайте дождемся решения суда и после этого вы увидите результат реализации его решения", - отметил он.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

Как сообщал УНН, Ю.Луценко сообщил, когда будут судить Януковича.

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