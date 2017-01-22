Генпрокурор запевнив, що майно "сім’ї В.Януковича" під арештом

“Майно сім’ї (В.Януковича — ред.) знаходиться під арештом. Це і величезні і грошові кошти, і нерухомість. Давайте дочекаємося рішення суду і після цього ви побачите результат реалізації його рішення,” — зазначив він.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Як повідомляв УНН, Ю.Луценко повідомив, коли судитимуть В.Януковича.