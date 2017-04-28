Генпрокурор призвал ВР и Кабмин прозрачно использовать конфискованные средства В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Кабинет Министров Украины и Верховную Раду прозрачно использовать конфискованные средства экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Я бы настойчиво просил и правительство, и парламент, сделать так, чтобы каждый украинец мог увидеть материальный результат использования этих средств. Речь идет не о банальном подкупе электората, не о разбрасывании его по десяткам важных, но не общенациональных потребностей”, — отметил Ю.Луценко.
Он отметил, что и правительство, и парламент должны поддержать использование этих средств на “жизненно необходимые для страны потребности ВСУ, а также определиться с другом или двумя серьезными социальными программами”.
Как сообщал УНН, средства экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения на суму 1,4 млрд долларов были конфискованы и сегодня возвращены в Государственный бюджет Украины.