Генпрокурор закликав ВР і Кабмін прозоро використати конфісковані кошти В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав Кабінет Міністрів України та Верховну Раду прозоро використати конфісковані кошти екс-президента України Віктора Януковича. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я би наполегливо просив і уряд, і парламент, зробити так, щоб кожен українець міг побачити матеріальний результат використання цих коштів. Йдеться не про банальний підкуп електорату, не про розкидання його по десятках важливих, але не загальнонаціональних потреб”, — зазначив Ю.Луценко.
Так, він наголосив, що і уряд, і парламент мали б підтримати використання цих коштів на “життєво необхідні для країни потреби ЗСУ, а також визначитися із одною чи двома серйозними соціальними програмами”.
Як повідомляв УНН, кошти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення обсягом 1,4 млрд доларів були конфісковані і сьогодні повернуті до Державного бюджету України.