Генпрокурор Украины встретился с сенатором Грэмом: обсудили противодействие "группе вагнера"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Киеве провел встречу с сенатором Линдси Грэмом. Среди прочего, обсудили и противодействие преступной деятельности "группы вагнера". Об этом пишет УНН по информации обнародованной Офисом Генпрокурора Украины.
Детали
Как отмечается, на встрече также присутствовали заместитель Главы Миссии в Посольстве США в Украине Кристофер В. Смит и заместитель директора INL в Киеве Эрик Пагнер.
Андрей Костин поблагодарил за твердую позицию в поддержку Украины и ее борьбы за справедливость и привлечение к ответственности государства-агрессора — россии.
Стороны также обсудили системное сотрудничество по противодействию преступной деятельности "группы вагнера" в Украине и за ее пределами.
Кроме того, речь шла о возможности направления конфискованных США у российского олигарха 5,4 млн долларов на реабилитацию украинских защитников.
"Мы должны добиться наказания тех, кто организовал и финансирует эту войну, и заставить их заплатить за весь ущерб и все причиненные страдания", - подчеркнул Костин.
Напомним
Офис Генпрокурора сообщил, что в Украине более 1467 детей пострадали в результате полномасштабной войны, которую начала Россия. 483 ребенка погибли и более 984 получили ранения.