З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 483 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україні понад 1467 дітей постраждали внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія. 483 дитини загинуло та понад 984 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Станом на ранок 26 травня 2023 року більше ніж 1467 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 483 дитини загинули та понад 984 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 278, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 67.
Також в Офісі Генерального прокурора повідомили, що 23 травня внаслідок обстрілу ворогом села Райгородка Луганської області загинув 16-річний хлопець.
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"Діти війни" - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.
Доповнення
З майже 20 тисяч викрадених окупантами дітей додому повернулись 364. За даними Омбудсмена, російська сторона забирає в них українські документи, видаючи натомість свої, зі зміненими даними.
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