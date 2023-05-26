С начала полномасштабного вторжения россияне убили 483 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Украине более 1467 детей пострадали в результате полномасштабной войны, которую начала россия. 483 ребенка погибли и более 984 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По состоянию на утро 26 мая 2023 года более 1467 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 483 ребенка погибли и более 984 получили ранения различной степени тяжести.
Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 278, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 67.
Также в Офисе Генерального прокурора сообщили, что 23 мая в результате обстрела врагом села Райгородка Луганской области погиб 16-летний парень.
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"Дети войны" - платформа, на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.
Дополнение
Из почти 20 тысяч похищенных оккупантами детей домой вернулись 364. По данным Омбудсмена, российская сторона забирает у них украинские документы, выдавая взамен свои, с измененными данными.
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