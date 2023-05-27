Генпрокурор України зустрівся з сенатором Гремом: обговорили протидію "групі вагнера"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін у Києві провів зустріч з сенатором Ліндсі Гремом. Серед іншого, обговорили й протидію злочинній діяльності "групи вагнера". Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Офісом Генпрокурора України.
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Як зазначається, на зустрічі також були присутні заступник Голови Місії у Посольстві США в Україні Крістофер В. Сміт та заступник директора INL у Києві Ерік Пагнер.
Андрій Костін подякував за тверду позицію на підтримку України та її боротьби за справедливість і притягнення до відповідальності держави-агресора — росії.
Сторони також обговорили системну співпрацю щодо протидії злочинній діяльності "групи вагнера" в Україні та за її межами.
Крім того, мова йшла про можливість спрямування конфіскованих США у російського олігарха 5,4 млн доларів на реабілітацію українських захисників.
"Ми повинні домогтися покарання тих, хто організував і фінансує цю війну, та змусити їх заплатити за всю шкоду та всі заподіяні страждання", - підкреслив Костін.
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора повідомив, що в Україні понад 1467 дітей постраждали внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія. 483 дитини загинуло та понад 984 отримали поранення.