Генпрокурор не исключил вброс информации о "визитке Яроша" на месте убийства Д.Вороненкова

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43139 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105343 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179865 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125496 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117811 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106544 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

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Генпрокурор не исключил вброс информации о "визитке Яроша" на месте убийства Д.Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 6922 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на исключил того, что в информационном пространстве будет брошена лживая информация для дискредитации версий следствия по убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я сразу предупреждаю, что будет вброс различных информаций, чтобы увести следствие, общественное мнение от объявленных нами версий. Я не сомневаюсь, что будут использованы, вероятно, визитки Яроша, которую найдут на месте происшествия. Будут рассказывать о том, каким страшным экономическим преступником был покойник, каким он был шпионом НАТО и даже ФСБ", - сказал он.

По мнению генпрокурора, будет "задействован весь арсенал лжи, чтобы увести нас от очевидному выводу: сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля, который давал показания против Кремля и против Януковича".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

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