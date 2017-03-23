Генпрокурор не исключил вброс информации о "визитке Яроша" на месте убийства Д.Вороненкова

"Я сразу предупреждаю, что будет вброс различных информаций, чтобы увести следствие, общественное мнение от объявленных нами версий. Я не сомневаюсь, что будут использованы, вероятно, визитки Яроша, которую найдут на месте происшествия. Будут рассказывать о том, каким страшным экономическим преступником был покойник, каким он был шпионом НАТО и даже ФСБ", - сказал он.

По мнению генпрокурора, будет "задействован весь арсенал лжи, чтобы увести нас от очевидному выводу: сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля, который давал показания против Кремля и против Януковича".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.