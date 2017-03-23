Генпрокурор не исключил вброс информации о "визитке Яроша" на месте убийства Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на исключил того, что в информационном пространстве будет брошена лживая информация для дискредитации версий следствия по убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я сразу предупреждаю, что будет вброс различных информаций, чтобы увести следствие, общественное мнение от объявленных нами версий. Я не сомневаюсь, что будут использованы, вероятно, визитки Яроша, которую найдут на месте происшествия. Будут рассказывать о том, каким страшным экономическим преступником был покойник, каким он был шпионом НАТО и даже ФСБ", - сказал он.
По мнению генпрокурора, будет "задействован весь арсенал лжи, чтобы увести нас от очевидному выводу: сегодня в центре Киева произошла расправа над политическим оппонентом Кремля, который давал показания против Кремля и против Януковича".
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.