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Генпрокурор не виключив вкидання інформації про "візитку Яроша" на місці вбивства Д.Вороненкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на виключив того, що в інформаційний простір буде вкинута брехлива інформація для дискредитації версій слідства щодо вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це він сьогодні сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Я зразу застерігаю, що будуть вкидання різних інформацій, аби відвести слідство, суспільну думку від оголошених нами версій. Я не сумніваюся, що буде використано, ймовірно, візитки Яроша, яку знайдуть на місці події. Будуть розказувати про те, яким страшним економічним злочинцем був покійник, яким він був шпигуном НАТО і навіть ФСБ”, — сказав він.

На думку Генпрокурора, буде “задіяний весь арсенал брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку: сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля, який давав покази проти Кремля і проти Януковича”.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

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