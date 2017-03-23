Генпрокурор не виключив вкидання інформації про "візитку Яроша" на місці вбивства Д.Вороненкова

“Я зразу застерігаю, що будуть вкидання різних інформацій, аби відвести слідство, суспільну думку від оголошених нами версій. Я не сумніваюся, що буде використано, ймовірно, візитки Яроша, яку знайдуть на місці події. Будуть розказувати про те, яким страшним економічним злочинцем був покійник, яким він був шпигуном НАТО і навіть ФСБ”, — сказав він.

На думку Генпрокурора, буде “задіяний весь арсенал брехні, щоб відвести нас від очевидного висновку: сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля, який давав покази проти Кремля і проти Януковича”.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.