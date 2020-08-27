Генконсул Украины в Стамбуле: о ситуации с COVID-19, лечение онкобольных и дружбе между государствами

КИЕВ. 27 августа. УНН. Когда границы между странам закрывались из-за распространения коронавируса, Турция стала одним из хабов для возвращения граждан на родину, в том числе для Украинской. Сейчас наши граждане вновь возвращаются в курортные мекки. О вызовах во время эвакуации украинцев, курьезных случаях из аэропорта и отношениях между государствами в интервью УНН рассказал Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

- Расскажите об эвакуации, как это было?

В связи с распространением пандемии для нас наступило сложное время. Очень много украинцев находились в Турции, многие пытались вылететь из других государств, и единственным вариантом возвращения на Родину был стамбульский аэропорт. И в соответствии с решением МИД Стамбул был одним из хабов - мест, через которые украинцы могли возвращаться. В общем начались у нас проблемные аспекты 17 марта. И с тех пор мы начали организовывать эвакуационные рейсы. Всего их состоялось 15 или 16, начиная с марта и до конца мая. Если говорить о количестве рейсов, это делали не только мы, но и Посольство Украины в Анкаре - мы работали вместе, и Консульство Украины в Анталии - там также было несколько рейсов непосредственно оттуда. Количество граждан, которые вернулись авиарейсами специальными около 2,5 тысячи человек. Кроме того, удалось договориться с украинской компанией, осуществляющей паромное сообщение между Черноморском и Карасу - этим путем вернулось более 400 граждан тоже.

Этот период был сложным, несмотря на то, что Турция вводили достаточно жесткие карантинные ограничения: запрет выхода из дома, запрет передвижения по улицам, особенно в выходные дни. Мы были вынуждены, учитывая наш дипломатический статус обеспечивать нашими транспортными средствами граждан Украины, которые хотели вернуться на Родину именно этим путем. Задействованы были практически все транспортные средства: легковые автомобили, и автобус, договаривались с турецкими друзьями о бесплатном транспорте, который доставлял украинцев в порт Карасу - это 250 км от Стамбула.

- Нужен был пропуск?

Каждый гражданин Украины должен был иметь разрешение от местных властей на то, чтобы передвигаться даже в наших автомобилях в пределах Турции. Поэтому мы помогали нашим гражданам это делать, и оформляли эти разрешения тоже.

- В какие периоды были спецрейсы, уточните пожалуйста

Основное количество конце марта. В течение второй половины марта их было 13, а потом еще 4 было в мае и в начале июня. Мы непосредственно общались с авиакомпанией, делали опрос, и когда видели, что на определенный период заинтересованность граждан, тогда мы давали запрос на авиакомпанию и получали согласование. У нас это была компания SkyUp.

- Чувствовалась ли эмоционально разница между мартовскими и июньскими рейсами?

Перед рейсами никто не понимал, что изменится даже сегодня вечером, что с передвижениями по стране, будут ли введены жесткие ограничения в Украине, как будет лететь борт, не развенут ли его в воздухе. Были такие ситуации, например, 28 марта, когда турецкие власти полностью прекратили авиасообщение, а в этот день должен был состояться, ночью фактически спецрейс, который уже был готов вылетать из Борисполя. И турецкие власти принимают решение прекратить авиасообщение, а у нас в аэропорту более 250 граждан Украины ждут. Тогда было тяжело морально и физически. Мы были вынуждены в аэропорту договариваться в телефонном режиме с руководством аэропорта, города, авиаслужбы турецкой о том, чтобы этот рейс все же состоялся. 5 часов безумного напряжения: мы должны успокаивать наших граждан, которые понимали ситуацию и знали о решении турецких властей и в то же время работать с турецкой стороной, чтобы этот рейс состоялся.

- Такие случаи часто бывали или это скорее исключение?

В общем я хочу только поблагодарить турецкую сторону, в частности руководство Стамбульского аэропорта, которое постоянно способствовало. Тогда в марте, мы как консульские работники имели доступ практически ко всем точкам в аэропорту, чтобы общаться с гражданами Украины, иметь возможность их успокоить, помочь продуктами и водой... Относительно продуктов, Стамбульский аэропорт также несколько раз помогал обеспечением продуктами наших граждан, потому что совершенно все было закрыто в аэропорту.

- Были случаи, когда кого-то из украинцев не выпустили?

Таких случаев не было, однако были случаи, когда украинцы сами отказывались даже с приобретенными билетами лететь, но это единичные случаи.

- Расскажите о тех, кто прилетали на лечение в Стамбул? Сколько было граждан? Как договаривались?

Турция является популярным направлением для граждан, нуждающихся в лечении, в частности, это онкобольные граждане Украины. И где-то начиная с конца марта до нас стали доходить уже запросы о необходимости прибытия в Турции, в том числе из-за введенных карантинных ограничений. Это было очень трудно сделать. Мы вместе с посольством направляли запросы в турецкий МИД на такой приезд, чтобы получить соответствующее разрешение. В апреле турецкими властями было принято решение, учитывая особые гуманитарные случаи, предоставить возможность прибывать иностранцам, в частности гражданам Украины на лечение при условии получения необходимого разрешения от турецкого агентства, занимающегося прибытием иностранцев на лечение. И когда у нас накопилось где-то порядком 40 человек, которые хотели лечиться, мы договорились со SkyUp, что они смогут взять группу этих людей и отвезти на лечение. Они предоставили им билеты бесплатно. В общем прилетели где-то 45 человек.

- Там кто-то сейчас остался? Многие вернулись?

Часть людей, которые прибыли - прибывали именно на предварительное обследование, чтобы понять насколько возможно здесь лечиться, вообще нужно ли оставаться. Поэтому часть вернулась, часть осталась, и некоторые уже сделали трансплантацию костного мозга, например, и продолжают здесь находиться. Учитывая эту ситуацию, как вы знаете, граждане Украины могут находиться до 90 дней в Турции без виз, если нужно дальнейшее пребывания - граждане должны оформить вид на жительство.

- А расскажите о поставках лекарств для онкобольных? Откуда их отправляли?

Это украинским больным, прошедшим уже курс лечения. Известно, если говорить о трансплантации костного мозга, периодически необходимо приезжать на контроль и получение каких-то дополнительных медикаментов. Но учитывая ситуацию с пандемией, они не могли сюда прибывать на этот контроль, но необходимость в медицинских препаратах существовала, поэтому к нам клиники обращались, и мы обеспечивали передачу этих лекарств из Турции в Украину.

- Расскажите о текущей работе аэропорта и принятых эпидемические мероприятия?

Если говорить о Стамбульский аэропорт, меры безопасности, на самом деле, беспрецедентны. На каждом шагу санитайзеры. Жесткий контроль, чтобы все ходили в масках, с соблюдением социальной дистанции...

Я видел график, какие меры введены в стамбульском аэропорту, и по сравнению с другими аэропортами во Франкфурте, Нью-Йорке, Париже, Стамбульский аэропорт - самый лучший.

- Расскажите о курортном сезоне? Изменился туризм и боятся ли люди?

Конечно, ситуация изменилась, ведь турецкой стороной введены достаточно жесткие требования к гостиницам, принимающим туристов в целом. Например, 50-процентное заполнение гостиницы возможно одновременно. Введены особые условия для питания: все включено работает, однако не совсем так, как в прошлом году. Нет доступа каждого туриста к еде, предоставляемой. Человек не может сам брать еду, он должен показать официанту, что он хочет, а все это находится за стеклом.

- Сколько туристов сейчас в Турции, Стамбуле?

Если говорить о Стамбуле, 5000 граждан проживают официально. В целом по Турции эта цифра составляет 16-18 тысяч - те граждане, которые получили вид на жительство.

Граждане Украины, у которых закончился срок пребывания в Турции, могли в карантин продолжать законно находиться в стране до восстановления авиасообщения.

- Сколько таких граждан было, и сколько полетело?

Граждане Украины, которые просрочили свой срок пребывания - то есть 90 дней, с 17 марта могли здесь находиться до времени возобновления регулярного авиасообщения без наложения каких-либо санкций.

Я свидетелем, так происходило, что граждане с фактически нарушенным или превышен срок пребывания, когда выезжали из Турции никаких штрафов или санкций не имели. Вероятно 90% таких граждан уже давно выехали из Турции, и пытаются сейчас назад вернуться.

- Есть ли у Генконсульства или Посольства механизм, если гражданин Украины заболел в Турции? Или у него с этим какие-то проблемы - какой план действий?

В таких случаях мы все реагируем, пытаемся посоветовать в какую клинику обратиться, чтобы получить первую помощь и понять как дальше действовать, нужно лечение или нет.

- Если ты заболел за границей, обязательно обращаться в дипучреждения своей страны? Или без этого можно обойтись? Как лучше сделать?

Обязанности граждан Украины обращаться в дипучреждения с такими случаями, конечно, нет, это по желанию... У медучреждения также нет обязанности информировать нас о таких случаях, и гражданин Украины имеет право держать в тайне, что с ним происходит. Медучреждения не информируют нас о таких вещах.

- Сколько всего зарегистрировали граждан Украины с коронавирусом на территории Турции?

У нас вообще нет информации ни об одном гражданина Украины, который бы переболел в Турции "ковид". За все время. Я не могу гарантировать, что таких ситуаций не было, я был бы счастлив, если их не было, но это право гражданина информировать нас о своем состоянии здоровья или не информировать.

- Сколько сейчас Генконсульство принимает граждан в день?

Учитывая то, что мы больше двух месяцев не принимали граждан, а работали исключительно по эвакуации или по возвращению наших граждан в Украине, оказывали помощь по возвращению. Мы возобновили свою работу лишь с конца июня, и с этого времени примерное количество граждан, которые приходят к нам на прием достигает 40 человек. Это те, кто обращается. Кроме того, есть консультации через мессенджер, работает электронная почта и телефонные звонки.

- Как теперь функционируют украинские сообщества в Турции? Должны были быть дни украинского кино, что с этим?

Если говорить об украинских культурных обществах или общинах, зарегистрированны на территории Турции - их уже 15 на сегодня во всех уголках Турции. И продолжается процесс регистрации новых. В нашем консульском округе их пять, это Стамбул, Измир и Бурса. Они очень активны. Мы стараемся с ними сотрудничать в разного рода мероприятиях, в организации субботних школ для детей, которые намерены изучать украинский язык. К сожалению из-за пандемии пока процесс организации и проведения мероприятий прекратился, но мы потихоньку восстанавливаем работу. Наши мероприятия, планировались с начала года, мы некоторые уже однозначно отложили на следующий год, некоторые мы еще хотели бы организовать в этом году, например Дни украинского кино, которые были очень успешными в прошлом году. Но это будет зависеть исключительно от ситуации с пандемией.

- Работают кружки? Как будут работать школы?

Сейчас каникулы, но если ситуация не изменится, мы с сентября начнем занятия в субботних школах Стамбула, Измира и Бурсы.

Наши школы достаточно молоды, работают 2-3 года. Начинали мы с 2-3 учеников, например, школа, при Генконсульстве Украины в Стамбуле, занимается ею Общество взаимопомощи украинцев - более 20 детей учится сегодня - три возрастные группы. И с каждым годом это количество увеличивается.

- Если говорить об украинцах в Турции, расскажите об уровне преступности среди наших сограждан?

Стамбул является городом с населением более 16 млн. Правонарушения происходят, где-то украинцы являются пострадавшими, и наоборот, нарушителями. Но случаи единичны. Чаще всего это мелкие кражи, попадания в неприятности в аэропорту. О том, что это случаи единичные, свидетельствует статистика, ведь на сегодня наказание отбывают в пределах нашего консульского округа только 16 граждан Украины, цифра небольшая.

- Интересные случаи есть?

Есть определенная категория граждан Украины, и не только, люди, которые возвращаются из рейсового долгого плавания, они находятся в транзите, испытывают определенную свободу и волю, и возможно теряют немножко контроль над собой. И просто теряются в аэропрту на несколько дней. Мы начинаем их искать по обращениям родственников, и конечно находим и помогаем вернуться на Родину.

Например, человек заходит в DutyFree, и ему нравятся небольшие бутылочки с виски. Он считает, что это, возможно, продукт бесплатный, и может взять себе там надцать штук. Такие мелкие случаи решаются достаточно позитивно: после задержания правоохранительными органами, через несколько дней этих людей отпускают.

Нас информируют, что это гражданин Украины, или если решение вопроса нуждается в помощи, поэтому мы включаемся и пытаемся помочь вернуться на родину.

- Какая последняя такая ситуация была с «хеппи эндом»?

Возможно не из этой серии. Буквально недавно наш консул помогал вылететь из Турции гражданке Украины, которая приехала сюда на встречу со своим другом, а он вел себя не совсем корректно с ней, и старался не выпустить обратно в Украину. Нам удалось помочь вернуться практически безболезненно, без каких-либо проблем, фактически уйти от этого человека.

- Кстати, что сейчас с секс-индустрией в Турции, в частности с участием украинских женщин?

Если речь о сексуальном рабстве, сейчас это отошло на очень дальний план. Нет абсолютно случаев, когда мы каждый день получаем информацию, что где-то задержали граждан Украины, которые оказывали определенного рода услуги.

- Почему эта ситуация улучшилась?

Законодательство Турции достаточно жесткое, и я уверен, что это один из аспектов, который позволил прекратить именно эту сферу деятельности.

Турецкие правоохранительные органы реагируют достаточно оперативно, особенно если в процесс вмешиваются дипломатические учреждения. Станут на сторону женщины или нет, зависит от обстоятельств.

Конечно, законодательство Турции, как и любое другое, защищает права своих граждан. Но однозначно законодательство Турции становится на сторону пострадавшего лица.

- Имеет ли какую-то материальную базу Генконсульство, чтобы помогать в возвращении?

Есть постановление Кабмина, позволяющее нам выделять определенные средства для того, чтобы помочь гражданам Украины, которые пострадали на территории Турции или в любой другой стране - вернуться в Украину. В этом постановлении очень четко прописано в каких случаях мы можем оказывать такую помощь.

- Были такие случаи в этом году?

Было достаточно случаев в период жестких карантинных ограничений, когда мы оказывали помощь гражданам Украины, которые здесь уже превысили срок пребывания запланированный ними, и остались фактически без средств, мы оказывали помощь. Таких случаев было 15-20.

Если мы говорим об оплате перелета - это не предусмотрено. Но есть сумма, которой мы можем оперировать, и исходя из ситуации предоставлять определенную материальную помощь.

- Сколько украинцев потеряли загранпаспорт в этом году?

Паспорта у нас фактически номер один среди всех консульских действий, которые мы совершаем. Если говорить о потере паспорта, 40-50 случаев в год мы точно имеем. Но даже в случае потери паспорта не является большой проблемой оформить новый паспорт, если человек может здесь находиться и ждать, или в течение одного дня получить удостоверение на возвращение в Украину, что дает ему возможность очень быстро вернуться на Родину. Это паспортный документ, но исключительно для возвращения в Украину.

Работает единая система оформления документов, и в случае, если мы оформляем паспорт или удостоверение личности на возвращение гражданина в Украину, ГМС, являющаяся центральным органом в этой сфере, может видеть эту информацию. Если человек 2 года назад получила этот паспорт - у них есть эта информация, если человек поехал за границу, потерял этот документ и получили новый паспорт или удостоверение о возвращении в Украину, они также могут видеть эту информацию.

Весь процесс оформления документа проходит очень быстро. Законодательно предусмотрено в случае обращения человека за рубежом паспорт исправляется в период до трех месяцев. Человек подает документы, они попадают в электронном виде в систему в Украине, где происходит оформление и изготовление паспорта, и уже изготовленный паспорт возвращается за границу. Этот трехмесячный срок является максимальным, и ограничительным для нас. Фактически паспорт доходит до нас в течение месяца.

В Украине ситуация другая, ведь все процессы в Украине - до семи дней паспорт можно оформить.

- Сколько украинских детей родилось в Турции?

Статистики по всей Турции нет, потому что разные округа, и все работают в пределах своей юрисдикции. Интерес очень большой. Фактически для всех детей, рожденных от украинского-турецких браков оформляют украинское гражданство. Ежегодно это около 2 тысяч.

Любой ребенок, если один из родителей гражданин Украины, автоматически является гражданином Украины, зато для формального подтверждения он должн обратиться к нам с анкетой и получить справку о получении регистрации гражданина Украины, а дальше уже подавать документы на оформление паспорта.

- Расскажите о деятельности ОЧЭС, что сейчас там происходит?

Организация Черноморского экономического сотрудничества направлена на развитие экономического сотрудничества: транспорт, туризм, наука, образование, экология. Сотрудничество стран, расположенных в Черноморском регионе. Если говорить о самой организации, в последние годы, конечно, роль этой организации не является определяющей для этих стран с учетом очень многих аспектов, в том числе из-за позиции РФ, временную оккупацию украинского Крыма. Отношения ухудшились на двустороннем уровне, ведь мы находимся в состоянии войны с Россией. Соответственно это влияет на целую цепочку сотрудничества в рамках ОЧЭС.

Если говорит об отстаивании наших интересов, мы пытаемся не допустить использования или продвижения Россией своих интересов, в том числе по легализации аннексии Крыма.

- Нельзя тогда просто из нее выйти?

ОЧЭС направлена на развитие экономического сотрудничества между странами Черноморского региона, и я лично считаю, и не я один, что эта организация имеет хорошие перспективы с учетом стратегического расположения, важности не только Черноморского региона. Выход из этой организации - это не выход. Мы должны защищать свои экономические интересы и реализовать свои проект. На самом деле они есть. Замечательные идеи есть в области туризма, транспорта, экологии, но их реализация еще не началась.

- Какие полномочия у организации?

Донести проект, договориться со странами-участниками о совместном финансировании и продвижение его в дальнейшем.

- Какими вы видите отношения между Украиной и Турцией через несколько лет?

За последние 5 лет наши отношения развиваются бешеными темпами. Это экономика, туризм, культура, образования. Три года назад в Стамбульском университете открылась украинская филология, это как пример хорошего сотрудничества. Это одно из наших важнейших задач, чтобы это сотрудничество развивалось еще быстрее. И я уверен, что так и будет, ведь это желание не только президентов, правительств, а и наших граждан. Через 10 лет сможем узнать друг друга еще лучше, и на самом деле есть что.

- Есть взаимная эта дружба с Турцией? Ведь есть мнения, что турецкий президент сближается с кем-то только для удержания собственных позиций.

Однозначно это не так. Отличным примером истинной дружбы является то, что Турция одна из первых или даже первая, предоставила нам практическую помощь в 2014 году, когда мы пытались получить ее от других международных партнеров. И до сих пор оказывает помощь, в том числе в сфере военного сотрудничества. В этом я уверен.