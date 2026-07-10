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Генеральные прокуроры Украины и Монако обсудили дела о покушении на семью Ермолаева и убийстве Березовской

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Генеральный прокурор Кравченко провел онлайн-встречу с коллегами из Монако по поводу покушения на семью Ермолаева и убийства подозреваемой Березовской. Стороны договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия.

Генеральные прокуроры Украины и Монако обсудили дела о покушении на семью Ермолаева и убийстве Березовской

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко вместе с коллегами из СБУ и Нацполиции провели онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. Обсудили уголовные производства по покушению на семью Ермолаева в Монако, а также убийство подозреваемой в покушении - Анастасии Березовской. Кравченко подчеркнул, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами, передает УНН.

Вместе с коллегами, первым заместителем Главы Службы безопасности Украины Александром Покладом и Главой Национальной полиции Украины Иваном Выговским провел рабочую онлайн-встречу с Генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо. К разговору также присоединились заместительница Генерального прокурора Монако Фанни Филибер, следственный судья Томас Майндль, руководитель полиции Монако Эрик Арелла, руководительница подразделения судебной полиции Эмили Моро, капитан полиции Тибо Дотель и аналитик полиции Ариан Шнайдер 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, главной темой встречи стали два уголовных производства, которые расследуют украинские правоохранители.

Первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине преступление квалифицировано как оконченное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу, способом, опасным для жизни многих людей. Второе производство начато по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревают в причастности к покушению 

- добавил Кравченко.

Генпрокурор проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Анастасии Березовской, а также поделился деталями задержания лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления.

Отдельно подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Княжества Монако. Ведь в таких делах именно скорость и совместные действия правоохранителей являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления. Заверил, что Украина открыта к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами. Рассчитываю на такую же открытую позицию со стороны наших партнеров в Княжестве Монако. Совместно с коллегами договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия 

- резюмировал Кравченко.

Напомним 

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения.

Антонина Туманова

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