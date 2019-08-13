Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила экс-президента в убийстве спецназовца

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 90142 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99351 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128777 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138839 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127021 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128504 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130523 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила экс-президента в убийстве спецназовца

Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила экс-президента в убийстве спецназовца

Киев  •  УНН

 • 8602 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Экс-президенту Кыргызстана Алмазбек Атамбаев инкриминируется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры Кыргызстана Замир Бейшекеев.

“Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях”, — сказал он. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, продолжавшейся почти сутки.

Как сообщал УНН, бывшего президента Кыргызстана обвинили в подготовке госпереворота.

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