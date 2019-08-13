Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила экс-президента в убийстве спецназовца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Экс-президенту Кыргызстана Алмазбек Атамбаев инкриминируется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры Кыргызстана Замир Бейшекеев.
“Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях”, — сказал он. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.
Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, продолжавшейся почти сутки.
Как сообщал УНН, бывшего президента Кыргызстана обвинили в подготовке госпереворота.